Ожидания инвесторов относительно инфляции в Европе упали до двухлетнего минимума

Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий в Европе, за которыми внимательно следят инвесторы, достигли самого низкого уровня с 2022 года.

Об этом сообщает Financial Times.

Пятилетний форвардный инфляционный своп еврозоны - мера оценки рынками роста цен в течение второй половины следующего десятилетия - на этой неделе опустился ниже 2,1% впервые с октября 2022 года, снизившись с более чем 2,3% в прошлом месяце.

Инвесторы считают, что центральные банки могут продолжать снижать процентные ставки, не рискуя всплеском ценового давления.

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Между тем эквивалент инфляционного свопа в фунтах стерлингов - который отслеживает розничные цены, имеющие тенденцию к ежегодному росту на один процентный пункт больше, чем потребительские цены - упал до 3,2% по сравнению с 3,5% в апреле, и приблизился к самому низкому уровню с 2016 года.

Отмечается, что беспокойство по инфляции уменьшилось, поскольку инвесторы сосредоточились на рисках глобальной рецессии, особенно после того, как слабый отчет по рынку труда США в начале августа привел к значительному переосмыслению перспективы снижения ставок Федеральным резервом.

Инфляционные ожидания в США также снизились за последние недели: рынки оценивают среднюю долгосрочную инфляцию на уровне 2,4%, по сравнению с 2,6% в июле.

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Заработная плата в еврозоне в этом квартале выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с 4,7% годового роста в предыдущем трехмесячном периоде.

Экономическая правда.