В Украине начала дешеветь капуста: причины

В Украине зафиксировали тенденцию к снижению цены на белокочанную капусту.

Об этом сообщает EastFruit.

На этой неделе украинские хозяйства готовы отгружать белокочанную капусту по 17-24 грн/кг (0,41-0,58 долл/кг), что в среднем на 13% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что ценовой спад в сегменте капусты связан с отсутствием спроса на данную продукцию, что, в свою очередь, обусловлено ее низким качеством.

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По словам самих производителей, погода в этом сезоне не лучшим образом сказалась на товарном виде средних сортов капусты. В сложившихся обстоятельствах фермеры готовы предоставлять скидки для покупателей, пытаясь тем самым ускорить реализацию некондиционного товара.

В сообщении добавляют, что, несмотря на снижение цен, белокочанная капуста в Украине на сегодня поступает в продажу в среднем в 3,8 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда.

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