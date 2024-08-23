Из ремонта вышел атомный блок на 1 Гвт, это позволит избежать отключений - Минэнерго

23 августа атомный энергоблок на 1 Гигаватт подключен к энергосистеме Украины после досрочного планового ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"К энергосистеме был подключен атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей", - говорится в сообщении.

"Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии", - министр энергетики Герман Галущенко.

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