В Украине потребление электроэнергии снизилось

В Украине уровень потребления электроэнергии снизился благодаря снижению температуры в западных, северных и центральных областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

23 августа по состоянию на 9:30, он на 6,9% ниже, чем в предыдущие сутки.

Согласно сообщению, 22 августа максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,8% ниже, чем в среду, 21 августа.

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"Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются. Однако напоминаем, что украинская энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", - напомнили в компании.

Напомним:

В четверг, 22 августа, по состоянию на 9:30 уровень потребления на 1,8% выше, чем в предыдущие сутки.

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21 августа максимум потребления был на 1,4% выше, чем в предыдущий рабочий день - во вторник, 20 августа.