Национализированный Николаевский глиноземный завод не может полноценно возобновить работу

Национализированный Николаевский глиноземный завод, который до полномасштабной войны принадлежал россиянину Олегу Дерипаске, пока не может полноценно возобновить работу.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, пишет LIGA.net.

"Национализированный завод находится в управлении Фонда государственного имущества. Мы поддерживаем его рабочее состояние. Сейчас его деятельность приостановлена из-за блокирования морских портов Николаева и рисков обстрелов. Эти обстоятельства делают невозможным его полноценное функционирование сейчас", - сказал Коваль.

Николаевский завод - единственный в Украине производитель глинозема.

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Восстановление его работы необходимо для возобновления производства алюминия на Запорожском алюминиевом комбинате, который сейчас выставлен на приватизацию.

"Восстановление производства алюминия, хоть и требует значительных инвестиций, вполне реально. Понятно, что для полноценного восстановления производства алюминия необходима стабильная сырьевая база. Это предполагает создание вертикально интегрированных цепей поставок, включая восстановление работы Николаевского глиноземного завода и обеспечение поставок бокситов с украинских рудников", - сказал он.

Напомним:

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Фонд государственного имущества планирует приватизировать Николаевский глиноземный завод (НГЗ), который ранее принадлежал подсанкционному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

В марте этого года Фонд госимущества заявил о завершении национализации очередного актива российского олигарха Олега Дерипаски - ООО "Николаевский глиноземный завод".

По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода, владельцем которого является подсанкционный российский олигарх Дерипаска.