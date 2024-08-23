В июле предприниматели получили кредитов на более 2 миллиардов - Минфин
В июле был выдан 651 кредит на общую сумму 2,2 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе для малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По состоянию на 1 августа 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд гривен.
С начала действия военного положения 24 февраля 2022 года заключен 33 591 кредитный договор на сумму 113 млрд гривен.
Всего с декабря 2020 года по программе заключено 38 739 кредитов на общую сумму 123,4 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше всего кредитов обслуживаются в таких сферах:
- сельское хозяйство - 5 029 кредитов на общую сумму 29,3 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 8 458 кредитов на около 18 млрд грн;
- перерабатывающая промышленность - 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 1 124 кредита на 2,4 млрд грн;
- строительство - 511 кредитов на 1,6 млрд грн.
Напомним:
Банки получили от бизнеса заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.
Экономическая правда.