В июле предприниматели получили кредитов на более 2 миллиардов - Минфин

В июле был выдан 651 кредит на общую сумму 2,2 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По состоянию на 1 августа 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 845 кредитов на 68,4 млрд гривен.

С начала действия военного положения 24 февраля 2022 года заключен 33 591 кредитный договор на сумму 113 млрд гривен.

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Всего с декабря 2020 года по программе заключено 38 739 кредитов на общую сумму 123,4 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов обслуживаются в таких сферах:

сельское хозяйство - 5 029 кредитов на общую сумму 29,3 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 8 458 кредитов на около 18 млрд грн;

перерабатывающая промышленность - 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 1 124 кредита на 2,4 млрд грн;

строительство - 511 кредитов на 1,6 млрд грн.

Напомним:

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Банки получили от бизнеса заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Экономическая правда.