Запорожская АЭС на грани блэкаута из-за российских обстрелов - "Энергоатом"

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", - говорится в сообщении.

Сейчас Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией ВЛ-750кВ "Днепровская". В случае ее повреждения может возникнуть аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива.

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"Под "управлением" российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации", - говорится в сообщении.

Кроме того, отсутствие квалифицированного персонала и превращение станции в военную базу затрудняет безаварийную эксплуатацию.

В пресс-службе отметили, что Запорожская АЭС должна безотлагательно перейти под контроль Украины, а российские военные должны покинуть станцию. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности в Европе.

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Напомним:

Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Оккупанты обвиняют в обстреле Энергодара Украину и заявляют, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который выходил из северной зоны Запорожской атомной электростанции после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером 11 августа.

Экономическая правда.