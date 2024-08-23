"Укрэнерго" приобрела 500 МВт резервов для стабильной работы энергосистемы

НЭК "Укрэнерго" провела второй специализированный аукцион, на котором приобрела 500 МВт автоматических резервов восстановления частоты (аРВЧ) на срок 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Закупалось два вида услуг:

579 МВт для поддержки энергосистемы путем увеличения выдачи электроэнергии;

421 МВт симметричного резерва, который позволяет как загружать, так и разгружать электроустановки в зависимости от потребности системы.

Удалось закупить:

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240 МВт резервов на услугу загрузки в каждом часу, что составляет более 41% от выставленной на аукцион потребности;

260 МВт услуг по загрузке и разгрузке (симметричный резерв), или 62% от потребности.

В аукционе приняли участие 35 компаний, которые подали 807 предложений, и все они предварительно признаны победителями. Около 90% участников аукциона - новые для энергетического рынка компании.

Аукцион продемонстрировал высокую конкуренцию, а цены предложений колебались в пределах от 484 до 1330 грн за мегаватт. Победители получат фиксированные контракты с "Укрэнерго" на 5 лет, что позволит им построить новые энергетические установки до октября 2025 года.

Справка. Автоматические резервы восстановления частоты (аРВЧ) - это тип резервов в энергосистеме, которые используются для быстрого реагирования на изменения в частоте электрической сети. Они предназначены для поддержания стабильности энергосистемы, особенно при возникновении аварийных ситуаций или резких колебаний спроса и предложения электроэнергии. Реклама:

Экономическая правда.