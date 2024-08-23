Китай догоняет Tesla в гонке по созданию роботов гуманоидов - Reuters

Китай доминирует на рынке электромобилей, и теперь он преследует Tesla в гонке по созданию питающихся от аккумуляторов гуманоидов, которые, как ожидается, заменят людей, собирающих электромобили на сборочных линиях.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На Всемирной конференции роботов на этой неделе в Пекине более двух десятков китайских компаний продемонстрировали гуманоидных роботов, предназначенных для работы на заводах и складах, а еще больше - прецизионные детали, изготовленные в Китае, необходимые для их создания.

Толчок Китая в развивающуюся индустрию основывается на формуле, которая стояла за первоначальным развитием электромобилей более десяти лет назад: государственная поддержка, беспощадная ценовая конкуренция со стороны широкого круга новых участников и глубокая цепочка поставок.

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"Китайская индустрия человекоподобных роботов демонстрирует явные преимущества в интеграции цепочки поставок и возможностях массового производства", - сказал Арджен Рао, аналитик китайского научно-исследовательского института LeadLeo.

Развитие робототехники поддерживается политикой президента Си Цзиньпина по развитию "новых производительных сил" в технологиях - об этом говорится в брошюрах к мероприятию на этой неделе.

В январе Пекин создал государственный фонд робототехники с бюджетом $1,4 млрд, а в июле Шанхай объявил о планах создать фонд гуманоидной индустрии с бюджетом $1,4 млрд.

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Роботы, представленные на выставке на этой неделе, происходят от тех же отечественных поставщиков, которые подхватили волну электромобилей, включая производителей аккумуляторов и датчиков.

В январе Goldman Sachs прогнозировал, что к 2035 году ежегодный мировой рынок человекоподобных роботов достигнет 38 миллиардов долларов, при этом будет осуществлено почти 1,4 миллиона поставок для потребительских и промышленных применений.

По оценкам банка, стоимость материалов для их создания упала до 150 000 долларов за штуку в 2023 году, без учета затрат на исследования и разработки.

"Есть большое пространство для снижения стоимости", - сказал Ху Дебо, генеральный директор Shanghai Kepler Exploration Robotics, компании, которую он основал в прошлом году, вдохновленный человекоподобным роботом Optimus от Tesla.

Напомним:

Tesla нанимает людей для помощи в обучении своего человекоподобного робота Optimus. Такая должность на сайте компании называется "Оператор по сбору данных"

Экономическая правда.