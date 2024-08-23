Итоги недели: цены на нефть достигли самого низкого уровня с начала января

Цены на нефть почти не изменились, заканчивая неделю снижением, поскольку уровень занятости в США вызвал опасения относительно спроса, а возобновление переговоров в Газе уменьшило беспокойство относительно перебоев в поставках.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которая на этой неделе потеряла около 3%, стоили 77,32 доллара за баррель, а WTI, которая потеряла почти 5%, - 73,11 доллара.

На этой неделе оба индекса достигли самого низкого уровня с начала января после того, как правительство США резко снизило оценку количества рабочих мест, созданных работодателями в стране в этом году до марта.

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Это вызвало беспокойство относительно потенциальной рецессии в США, которая может повредить спросу в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти, но некоторые аналитики считают, что это чрезмерная реакция на пересмотр количества рабочих мест.

"Недавнее падение было вызвано опасениями относительно жесткой экономической посадки в США. Однако данные показали, что рынок труда охлаждается постепенно, а не стремительно замедляется. Этому способствовали признаки устойчивого спроса в США", - отмечают аналитики ANZ Research.

Последние данные из Китая, крупнейшего импортера нефти, указывают на проблемы в экономике и замедление спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

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Возобновление переговоров о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС также помогло уменьшить беспокойство относительно поставок и повлияло на цены на нефть. Американская и израильская делегации начали новый раунд встреч в Каире в четверг, чтобы решить разногласия по предложению о перемирии.

Некоторые аналитики говорят, что есть признаки того, что нефть может найти поддержку в ближайшие недели, поскольку мировые запасы нефти сократились за последние два месяца.

Экономическая правда.