Энергетики восстановили электроснабжение для 19 тысяч семей в Донецкой области

Энергетики ДТЭК 20 и 21 августа смогли восстановить электричество для жителей 29 населенных пунктов в Донецкой области, и вернуть свет 19,4 тысячи семей.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"За 20 и 21 августа специалисты ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили свет в 29 населенных пунктах, которые обесточивались из-за обстрелов. Электроснабжение снова доступно для 19 489 семей", - отмечается в компании.

Компания пишет, что энергетики начинают ремонты сразу, как только стихают обстрелы и военные предоставляют разрешение на проведение работ.

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Экономическая правда.