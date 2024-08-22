Минюст хочет национализировать гостиничный комплекс в Буковеле экс-охранника Януковича

Минюст подал санкционный иск в ВАКС против Вячеслава Заневского - бывшего охранника Януковича и владельца ООО "Амстел-Ски", управляющего отелем AmstelSki в Буковеле.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Конкретно, санкция, о которой идет речь, предусмотрена пунктом 1 первой части статьи 4 закона Украины "О санкциях". Эта санкция предусматривает взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу.

Если санкции будут применены, это может привести к аресту или конфискации имущества, в частности гостиничного комплекса AmstelSki, которым управляет компания Заневского.

Реклама:

Заневский, после начала полномасштабного вторжения, организовывал меры безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях, отметил Минюст.

Речь идет, в частности, о строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.

Кроме того, Заневский помогал российским военным в поиске граждан Украины - военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, говорится в сообщении Минюста.

Реклама:

Экономическая правда