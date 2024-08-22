Германия хочет спасти судостроителя Meyer Werft, который делает корабли для Disney

Канцлер Шольц пообещал государственную поддержку во время визита на завод круизного судостроителя Meyer Werft.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Германии работает над потенциальным спасательным кругом для судостроителя Meyer Werft GmbH, частной компании, которая всего несколько дней назад выиграла следующий контракт на поставку судов для флота круизной компании Disney Cruise Line.

Компания Meyer Werft объявила о новом контракте на строительство еще четырех кораблей для круизной компании Disney Cruise Line в дополнение к четырем, которые уже есть в ее портфеле заказов.

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"Понятно, что мы все хотим обеспечить дальнейшее существование верфи и всего, что от нее зависит", – заявил канцлер Олаф Шольц во время визита на предприятие вблизи северного портового города Бремен в четверг.

На легендарной судостроительной верфи в Папенбурге, принадлежащей семье Мейеров в седьмом поколении, работает около 3 300 человек. Во время пандемии Covid-19 она столкнулась с проблемами, и банки начали ставить под сомнение ее кредитоспособность.

Сообщается, что правительство планирует взять временный контрольный пакет акций компании, которая пытается восполнить дефицит в 2,7 млрд евро, что составляет 2,7 млрд долл.

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Федеральное и земельные правительства внесут 400 млн евро в акционерный капитал, обеспечат поддержку банковских кредитов и получат временную долю в размере не менее 80%, говорится в сообщениях.

Помимо своей основной судостроительной деятельности, Meyer Werft также участвует в ключевом проекте по переходу Германии на возобновляемые источники энергии. Компания помогает строить большие преобразовательные платформы вблизи балтийского порта Росток, которые необходимы для подачи электроэнергии с оффшорных ветровых электростанций в сеть.

Министр экономики Роберт Хабек отказался комментировать детали запланированной сделки по спасению компании, заявив, что решения возможны и находятся в пределах досягаемости.

Экономическая правда.