Госбанк Кыргызстана приостановил денежные переводы через российский "Сбербанк"
Четверг, 22 августа 2024, 16:21 -
Крупный госбанк Кыргызстана "Айыл Банк" объявил о приостановлении переводов с российских карт и счетов клиентов "Сбербанка" на неопределенный срок.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Как отмечается, с 22 августа 2024 года переводы из приложения "Сбер" на карты и счета клиентов "Айыл Банк" временно отключены.
Причину такого решения банк не назвал.
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Однако переводы через системы денежных переводов "Золотая корона" и AstraSend продолжают работать в обычном режиме.
Напомним:
Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки.
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Экономическая правда.
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