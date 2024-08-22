Госбанк Кыргызстана приостановил денежные переводы через российский "Сбербанк"

Крупный госбанк Кыргызстана "Айыл Банк" объявил о приостановлении переводов с российских карт и счетов клиентов "Сбербанка" на неопределенный срок.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как отмечается, с 22 августа 2024 года переводы из приложения "Сбер" на карты и счета клиентов "Айыл Банк" временно отключены.

Причину такого решения банк не назвал.

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Однако переводы через системы денежных переводов "Золотая корона" и AstraSend продолжают работать в обычном режиме.

Напомним:

Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки.

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Экономическая правда.