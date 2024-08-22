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Рада согласовала виноградное законодательство с международными стандартами

Четверг, 22 августа 2024, 15:37 - Артур Крыжный

Верховная Рада Украины приняла закон "О винограде и продуктах виноградарства", который приводит в соответствие нормы отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, добавив, что инициативу поддержали 311 нардепов.

Так, основная цель закона - приведение в соответствие норм отраслевого законодательства с требованиями международных правил производства продуктов виноградарства и виноделия и имплементации положений Регламентов ЕС по ведению виноградарства и виноделия.

Так, основные положения закона предусматривают:

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  • Унификацию терминов, определений, классификации сортов винограда и требований к производству винодельческой продукции, а также энологических практик в соответствии со стандартами ЕС.
  • Введение требований к производству и обороту вин с географическими указаниями, аналогичных правилам стран ЕС.
  • Защита географических указаний на территории Украины.
  • Введение новых терминов и определений согласно европейским стандартам.
  • Создание единого государственного реестра виноградарства и виноделия.
  • Возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия.
  • Внедрение правил маркировки и представления винодельческой продукции.
  • Введение контроля качества на всех этапах производства вина - от виноградника до готового продукта, определение контролирующих органов и санкций за нарушения.

Ожидаемые результаты:

  • Граждане получат доступ к качественной продукции, произведенной по международным стандартам, имеющей особые свойства благодаря природным условиям.
  • Создание новых рабочих мест в сельской местности и содействие развитию бизнеса.
  • Улучшение здоровья населения благодаря безопасной и качественной продукции, изготовленной по международным нормам.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Экономическая правда.

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виноделие аграрии законодательство
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