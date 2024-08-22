Рада ввела европейские таможенные нормы и приблизила к новому Таможенному кодексу

Верховная Рада приняла закон №10411, который вносит изменения в Таможенный кодекс по имплементации некоторых положений по таможенным законам Европейского Союза.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

За это решение во втором чтении проголосовали 293 нардепа.

По словам Железняка, принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины перед МВФ, Всемирным банком и ЕС.

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Как сообщили в Государственной таможенной службе, принятые изменения существенны по объему. Они приближают Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершают введение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины. Следующими масштабными изменениями в таможенное законодательство Украины будет уже принятие нового Таможенного кодекса Украины, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС.

"Принятие законопроекта позволит отечественному бизнесу адаптироваться к обновленным правилам в сфере внешнеэкономической деятельности и осуществить "мягкий" переход от действующего к новому Таможенному кодексу Украины", сообщили в Гостаможслужбе.

Предполагаемые изменения вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования закона. За это время Кабинет Министров Украины и Министерство финансов должны утвердить все необходимые подзаконные акты.

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