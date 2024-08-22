В Украине продолжает расти потребление электроэнергии

Уровень потребления электроэнергии в Украине продолжает расти из-за жаркой погоды в большинстве областей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, в четверг, 22 августа, по состоянию на 9:30 петух потребление на 1,8% выше, чем в предыдущие сутки.

21 августа максимум потребления был на 1,4% выше, чем в предыдущий рабочий день – во вторник, 20 августа.

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"Меры ограничения потребления сегодня не прогнозируются. Однако напоминаем, что украинская энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты, - напомнили в Укрэнерго.

Там также добавили, что 22 августа по запросу НЭК "Укрэнерго" Украина будет привлекать аварийную помощь по энергосистеме Словакии.

Напомним:

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В четверг, 22 августа, применение графиков отключений света не прогнозируется.

Экономическая правда