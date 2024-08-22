Впервые с 1999 года: товарооборот России и ЕС упал ниже 5 млрд евро

В июне товарооборот России и Евросоюза (ЕС) составил 4,9 млрд. евро, опустившись на 10%. Это самый низкий показатель с сентября 1999 года, когда товарооборот равнялся 4,6 млрд евро.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные Евростата.

Согласно информации статистической службы, в июне поставки российских товаров в ЕС сократились на 14% по сравнению с маем и составили 2,5 млрд евро. Это малый показатель с февраля 1999 года.

Основу российского экспорта в Евросоюз составили газ (1,1 млрд. евро), нефть и нефтепродукты (333 млн. евро), а также железо и сталь (164 млн. евро).

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В то же время, поставки европейской продукции в Россию в июне снизились на 5% в месячном выражении — до 2,4 млрд евро. Ключевыми категориями европейского экспорта в РФ были фармацевтическая продукция (634 млн. евро), оборудование (262 млн. евро) и оптические инструменты (203 млн. евро).

По информации Евростата, наиболее сильное падение торговли в июне произошло с Португалией – в 4,3 раза. А также с Чехией и Ирландией примерно вдвое.

При этом с некоторыми странами товарооборот увеличился в июне. Так, торговля увеличилась с Болгарией и Румынией на 15%.

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Экономическая правда