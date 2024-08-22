Управление госохраны заказало внедорожники Лексус по 3,3 млн

Управление государственной охраны Украины 13 августа по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Элит" автомобилей на 9,81 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В этом году подрядчик поставит три автомобиля специализированного назначения не ранее 2024 года выпуска на базе черного внедорожника Lexus GX 460 по 3,27 млн грн.

Автомобили имеют бензиновый двигатель Евро 5 объемом 4,6 л. Дополнительно предусмотрена металлическая защита двигателя, защитная решетка в радиатор, дорожный набор автомобилиста, резиновые коврики, зимняя резина и тонировка всех окон, кроме лобового.

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Из специализированного оборудования в автомобилях будут сигнальное громкоговорящее устройство, земной светодиодный маяк под лобовым стеклом, а также 16 светодиодных фар.

В салонах Lexus GX460 без дополнительного и специализированного оборудования, упомянутого выше, продают в единственной комплектации Luxury по 3,03 млн грн со скидкой за авто в наличии и 3,62 млн грн без скидки.

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

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"ВиДи Элит" из Софиевской Борщаговки входит в группу „ВиДи Групп" Виталия Джуринского.