Херсон частично остался без света после удара по критической инфраструктуре - ОВА

Город Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

"Энергетики выполняют аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщил Прокудин.

Прокудин также рассказал, что за сутки российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области и город Херсон.

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Он уточнил, что российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов.

Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, автомобили и сельхозтехнику.

Экономическая правда

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