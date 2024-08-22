Херсон частично остался без света после удара по критической инфраструктуре - ОВА
Город Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
"Энергетики выполняют аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщил Прокудин.
Прокудин также рассказал, что за сутки российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области и город Херсон.
Он уточнил, что российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов.
Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, автомобили и сельхозтехнику.
Экономическая правда