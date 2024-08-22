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Херсон частично остался без света после удара по критической инфраструктуре - ОВА

Четверг, 22 августа 2024, 09:13 - Виктор Волокита

Город Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

"Энергетики выполняют аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщил Прокудин. 

Прокудин также рассказал, что за сутки российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области и город Херсон.

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Он уточнил, что российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов. 

Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, автомобили и сельхозтехнику.

Экономическая правда 

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Херсон электроэнергия
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