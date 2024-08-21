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Финляндия поможет со строительством школы с низким энергопотреблением под Киевом

Среда, 21 августа 2024, 20:29 - Виктор Волокита

Стартовало строительство школы с низким энергопотреблением в с. Микуличи (Киевской обл.), которое реализуют за счет взноса Финляндии в размере 5 млн евро в "Программу зеленого восстановления Украины" корпорации НЕФКО (NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation).

Об этом сообщил управляющий директор НЕФКО Тронд Моэ, передает "Интерфакс-Украина". 

"Возведение этого здания с почти нулевым энергопотреблением в Микуличах позволит Украине сделать технологический скачок и перенять передовой опыт, одновременно будет способствовать развитию устойчивой и углеродно-нейтральной экономики. 

Проект будет соответствовать стандартам ЕС и НЕФКО, с потенциалом масштабирования в других украинских городах", - отметил Тронд Моэ.

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Новая школа заменит два разрушенных россиянами учебные заведения в с.Микуличи. Она будет рассчитана на 200 учеников начальной и средней школы.

Согласно сообщению, при возведении здания школы будет использован модульный деревянный каркас из сборных элементов, созданных в контролируемых заводских условиях. 

Школу оборудуют солнечными фотоэлектрическими панелями для дополнительного и резервного электроснабжения. Проект направлен на получение более 38% необходимой энергии из возобновляемых источников.

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Отмечается, что в 2016 году Финляндия финансировала строительство модульной сборной деревянной школы в Антоновке (Херсонской обл.), которая недавно была уничтожена российским ракетным ударом.

Напомним:

НЕФКО - международное финансовое учреждение, финансирующее расширение североевропейских "зеленых" решений на мировых рынках. Основана в 1990 году Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией.

Экономическая правда

Финляндия строительство
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