Рада направила доход "Укрэнерго" от продажи межгосударственных сечений на погашение долгов

Верховная Рада направила доход Укрэнерго от продажи мощности межгосударственных сечений во время импортно-экспортных операций на погашение долгов.

Соответствующая правка содержится в законопроекте №11083 по терминологии в сфере внедрения "умных сетей", который приняли 21 августа в целом 271 голосом "за", - передает LIGA.net.

Депутаты проголосовали за то, чтобы средства Укрэнерго от пересечений в период с 1 января по 31 декабря 2024 года использовались для следующих целей:

50% - для погашения долгов на балансирующем рынке;

50% - для погашения долгов перед Гарантированным покупателем.

"В правильной идеологии (эти деньги - ред) должны использоваться на строительство трансграничных сетей. Но на это компания имеет определенные донорские средства, а проектов больших нет, поэтому эти средства можно направить на погашение долгов 50/50", - объяснял идею поправки глава энергетического комитета Андрей Герус на одном из его заседаний.

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По состоянию на июль оперативная задолженность Укрэнерго на балансирующем рынке составляла 16,5 млрд грн, перед ГарПоком - 21,2 млрд грн, по данным Энергореформы.