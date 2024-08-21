"Укрпочта" будет доставлять загранпаспорта в зарубежные дипучреждения Украины

Министерство иностранных дел Украины привлекло национального почтового оператора "Укрпочта" к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

21 августа 2024 года МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений.

Планируется, что новый сервис удобной и доступной доставки паспортов заработает уже в сентябре.

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"Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любой точке мира смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты", - говорится в сообщении.

Единая цена доставки в любую страну мира составит 6 долларов США и 10 грн НДС. После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его доставку в адрес зарубежного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его дальнейшей выдачи заявителю.

Напомним:

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"Укрпочта" объявила, что с 12 августа внедряет услугу курьерской доставки для двадцати городов и сел Киевской области, среди которых Буча, Ирпень, Софиевская Борщаговка и другие.

Экономическая правда