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Ford пересматривает планы по электромобилям и отменяет некоторые модели, чтобы сократить расходы

Среда, 21 августа 2024, 18:57 - Артур Крыжный

Компания Ford Motor решила отказаться от трехрядного внедорожника и отложить выпуск нового поколения пикапов, и добавить новый электрический пикап и фургон в свой будущий модельный ряд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такие шаги направлены на сокращение расходов и адаптацию к меняющемуся спросу на электромобили.

Снижение темпов роста спроса на электромобили заставляет производителей, таких как Ford и General Motors, откладывать или отменять выпуск новых моделей, чтобы избежать больших затрат на транспортные средства, которые потребители покупают не так быстро, как ожидалось.

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На фоне этого акции Ford выросли на 2,16% во время утренних торгов.

Финансовый директор Ford Джон Лоулер заявил, что из-за изменений в ценообразовании и прибыльности компания решила скорректировать свои планы по продуктам и технологиям, чтобы достичь положительного результата уже в первый год после запуска новых моделей.

Ford продолжает укреплять свою стратегию, сосредотачиваясь на сегментах, где она уже имеет успех, в частности на пикапах и коммерческих транспортных средствах.

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Экономическая правда.

автопром
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