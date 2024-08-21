Соучредитель группы "Приват" Мартынов планирует судиться с Боголюбовым за активы

Соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов заявляет, что Геннадий Боголюбов без его ведома решил продать совместные активы. Он готовит судебные иски.

Об этом Мартынов рассказал в интервью изданию "Фокус".

Алексей Мартынов утверждает, что Боголюбов долгое время избегал встречи с ним, а потом он узнал о желании продать часть активов без его согласия.

По словам бизнесмена, 22 мая 2024 года он официально сообщил Боголюбову о своем решении выйти из партнерства. На что тот ответил: "Я бы тоже с удовольствием. Уже и выходить неоткуда".

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Через месяц, 20 июня, Боголюбов прислал сообщение, в котором утверждал, что "не знает, о каком партнерстве идет речь", отметил соучредитель группы "Приват".

Мартынов говорит, что заявление Боголюбова о том, что он не является партнером в группе "Приват" стало новостью не только для него, но и для многих в Украине, в том числе и сотрудников группы.

Сейчас Мартынов готовит документы для судебного разбирательства и планирует отстаивать свои права в судах.

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"Судебные разбирательства будут проходить в стране, где иски рассматриваются по сути, а не по форме. В европейских судах рассматривалось немало подобных дел и корпоративных споров между бизнес-партнерами", - отметил он.

Справка. Финансово-промышленная группа "Приват", которая объединяет десятки предприятий по всей стране, работающих в сферах банковской деятельности, ферросплавов, нефтепродуктов, удобрений и агробизнеса. Владельцами группы "Приват" являются Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов.

Экономическая правда.