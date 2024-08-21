"Укрзализныця" через Prozorro Market докупила окрашенное дизтопливо у "Укрнафты"

АО "Укрзализныця" 20 августа провела четвертую закупку дизтоплива через Prozorro Market. Компания приобрела 10 тыс. тонн дизтоплива.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Победителем стало ПАО "Укрнафта", которое предложило самую низкую стоимость - 50,98 грн за тонну. В ближайшее время Укрзализныця намерена заключить контракт с победителем.

Напомним:

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Ранее Укрзализныця через Prozorro Market уже приобрела 25 тыс. тонн дизтоплива.

В частности, по результатам торгов в июне 2024 года контракты были заключены с ПАО "Укрнафта" на поставку 15 тыс. тонн. В июле, почти месяц назад, ООО "Торговый дом Сокар Украина" предложил самую низкую цену за 10 тыс. тонн.

Эти два победителя на этапе их регистрации в электронном каталоге электронной системы закупок прошли квалификацию в ГУ "Профессиональные закупки" и гарантировали, что их продукция не имеет российского, белорусского и иранского происхождения. В противном случае компании не были бы допущены к торгам.

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Кроме того, весь дизель должен быть окрашен для предотвращения краж.

Ранее перевозчик закупал дизель напрямую у европейских производителей, однако в апреле 2024 года, после внесения изменений в правительственное постановление, компания больше не имеет такой возможности и может закупать дизель исключительно через Прозорро.

В "Укрзализныце" утверждают, что УЗ - первая компания, которая начала покупать дизтопливо через Prozorro Market. Эта площадка позволяет компании без риска блокировки торгов из-за жалобы в АМКУ покупать партии дизеля на споте.

Ранее перевозчик закупал дизель напрямую у европейских производителей, однако в апреле 2024 года, после внесения изменений в правительственное постановление, компания больше не имеет такой возможности и может закупать дизель исключительно через Прозорро.

Экономическая правда