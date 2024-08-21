Украина резко увеличила импорт бензина перед поднятием акцизов

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В первой половине августа импорт бензина вырос на треть.

Об этом сообщает enkorr.

В первой половине августа импорт бензина в Украину вырос на 30%, до 4870 тонн, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95". Тенденция роста сохраняется с апреля, но в августе объемы суточных поставок достигли максимальных значений.

Сообщается, что увеличению импорта высокооктанового топлива в течение последних четырех месяцев способствовал сезонный рост спроса, а в августе участники рынка начали готовиться к сентябрьскому повышению акциза.

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"Реализация в рознице в августе практически не изменилась, но на ожиданиях роста ставок акциза компании везут больше, чем нужно", – сказал представитель одной из сетей.

Рост спроса на внутреннем рынке удовлетворялся преимущественно благодаря увеличению поставок бензина с южного направления.

В частности, в августе компании активно покупали топливо из Греции. За 18 дней месяца импортеры привезли 19 400 тонн бензина, что на 10 800 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом июля.

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В сообщении добавляют, что по мнению участников рынка, в третьей декаде августа импорт бензинов начнет уменьшаться.

Напомним:

Верховная Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизного налога на топливо: блокируя постановления провалили голосование.

Так, новый законопроект предусматривает повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.