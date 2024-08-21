Глава "Укрэнерго" стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета"

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий стал заместителем председателя Совета по восстановлению "Охматдета".

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что он был избран на первом заседании, которое состоялось во вторник.

"Сейчас Совет должен сфокусироваться на как можно более быстром заказе услуг обследования пострадавших зданий и создании дефектного акта. Это позволит сформировать смету и прозрачно выбрать компанию, которая выполнит необходимые работы, чтобы подготовить здания к зиме", - отметил Владимир Кудрицкий.

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В руководящий состав Совета также вошли Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" (председатель Совета) и Евгений Гончар, представитель Минздрава (секретарь Совета). Всего в Совете будет работать 15 участников.

Напомним:

20 августа состоялось первое заседание новосозданного Совета по восстановлению детской больницы "Охматдет". Председателем наблюдательного совета избрали исполнительного директора благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инну Иваненко.

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Экономическая правда.