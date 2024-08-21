БЭБ завершило расследование против Коломойского

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Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-службы БЭБ и Офиса Генпрокурора.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Как говорится в сообщении, детективы выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

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В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

"Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 млрд грн", - говорится в сообщении БЭБ.

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Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров по работам, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что завершено расследование в отношении Коломойского и банковского экс-руководителя.

Напомним:

Бюро экономической безопасности изменило подозрение Игорю Коломойскому.