DownDetector

В России начались проблемы с десятками популярных сервисов, среди них Telegram, WhatsApp, Сервисы Apple, Steam и Pornhub.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, об отдельных проблемах пишет и российское попагандистское издание "РИА Новости".

Сначала проблемы с мессенджерами начались с Telegram: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жаловались на долгую загрузку и обновление сообщений.

Это следует из данных сервиса Downdetector.

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Сервис зафиксировал резкое увеличение сообщений о проблемах в работе Telegram около 14:12 21 августа.

Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи из России, Казахстана и Узбекистана.

Пользователи сервиса сообщают, что в России мессенджер работает только с VPN.

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Обновлено. Кроме Telegram, проблемы с работой в РФ начались и в WhatsApp, Skype, Discord и iMessage.

Сбой.рф

Также, в России пользователи сообщают о массовых сбоях в работе различных сервисов и сайтов:

"Википедия";

Государственные сервисы: "Госуслуги", „Ростелеком", сервисы Федеральной налоговой службы;

Сайт для отслеживания сбоев "Сбой.рф";

Сервисы Apple; сервисы Apple;

Геймерские платформы: магазин Steam, онлайн-игры Dota 2 и Roblox;

Видеостриминговый сервис Twitch;

Платформа для разработчиков GitHub;

Pornhub;

Также возникли проблемы в работе сервисов российских операторов связи и банков.

Экономическая правда.