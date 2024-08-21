В России начались проблемы с десятками популярных сервисов
В России начались проблемы с десятками популярных сервисов, среди них Telegram, WhatsApp, Сервисы Apple, Steam и Pornhub.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, об отдельных проблемах пишет и российское попагандистское издание "РИА Новости".
Сначала проблемы с мессенджерами начались с Telegram: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жаловались на долгую загрузку и обновление сообщений.
Это следует из данных сервиса Downdetector.
Сервис зафиксировал резкое увеличение сообщений о проблемах в работе Telegram около 14:12 21 августа.
Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи из России, Казахстана и Узбекистана.
Пользователи сервиса сообщают, что в России мессенджер работает только с VPN.
Обновлено. Кроме Telegram, проблемы с работой в РФ начались и в WhatsApp, Skype, Discord и iMessage.
Также, в России пользователи сообщают о массовых сбоях в работе различных сервисов и сайтов:
- "Википедия";
- Государственные сервисы: "Госуслуги", „Ростелеком", сервисы Федеральной налоговой службы;
- Сайт для отслеживания сбоев "Сбой.рф";
- Сервисы Apple; сервисы Apple;
- Геймерские платформы: магазин Steam, онлайн-игры Dota 2 и Roblox;
- Видеостриминговый сервис Twitch;
- Платформа для разработчиков GitHub;
- Pornhub;
- Также возникли проблемы в работе сервисов российских операторов связи и банков.
Экономическая правда.