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В России начались проблемы с десятками популярных сервисов

Среда, 21 августа 2024, 14:44 - Артур Крыжный
 
DownDetector

В России начались проблемы с десятками популярных сервисов, среди них Telegram, WhatsApp, Сервисы Apple, Steam и Pornhub.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, об отдельных проблемах пишет и российское попагандистское издание "РИА Новости".

Сначала проблемы с мессенджерами начались с Telegram: пользователи, в основном из России и Узбекистана, жаловались на долгую загрузку и обновление сообщений.

Это следует из данных сервиса Downdetector.

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Сервис зафиксировал резкое увеличение сообщений о проблемах в работе Telegram около 14:12 21 августа.

Судя по комментариям, со сбоем столкнулись пользователи из России, Казахстана и Узбекистана.

Пользователи сервиса сообщают, что в России мессенджер работает только с VPN.

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Обновлено. Кроме Telegram, проблемы с работой в РФ начались и в WhatsApp, Skype, Discord и iMessage.

 
Сбой.рф

Также, в России пользователи сообщают о массовых сбоях в работе различных сервисов и сайтов:

  • "Википедия";
  • Государственные сервисы: "Госуслуги", „Ростелеком", сервисы Федеральной налоговой службы;
  • Сайт для отслеживания сбоев "Сбой.рф";
  • Сервисы Apple; сервисы Apple;
  • Геймерские платформы: магазин Steam, онлайн-игры Dota 2 и Roblox;
  • Видеостриминговый сервис Twitch;
  • Платформа для разработчиков GitHub;
  • Pornhub;
  • Также возникли проблемы в работе сервисов российских операторов связи и банков.

Экономическая правда.

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