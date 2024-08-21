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Запасы газа в Европе достигли зимнего уровня на два месяца раньше плана

Среда, 21 августа 2024, 12:43 - Алексей Артемчук

ЕС накопил необходимый для прохождения зимы газ более чем на два месяца раньше плана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Газовые хранилища Европы по состоянию на 19 августа были заполнены на 90%. 

Европейские хранилища сейчас чуть менее заполнены, чем в это время в прошлом году из-за замедления поставок летом. Но нынешние показатели все еще намного выше пятилетнего среднего показателя.

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Сообщается, что Европа продолжает сталкиваться с рисками, связанными с внезапными перебоями поставок.

Европейские страны до сих пор обсуждают, как они могут заменить российский трубопроводный газ после того, как истечет срок действия транзитного соглашения между РФ и Украиной.

Кроме того, Норвегия, крупнейший поставщик газа в Европе, вступает в период масштабного технического обслуживания, что держит трейдеров в состоянии повышенной готовности.

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Напомним:

Россия и Украина собираются поставлять газ в Европу через станцию в Судже, несмотря на бои в Курской области вблизи транзитного пункта.

газ ЕС
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Экономическая правда
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