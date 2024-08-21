На Николаевщине из-за падения дрона повреждено энергооборудование
Среда, 21 августа 2024, 11:36 -
В Николаевской области в результате падения российского дрона на одну из подстанций повреждено энергетическое оборудование.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Николаевоблэнерго".
"Энергетическое оборудование пострадало в результате падения вражеского дрона на одну из подстанций", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на утро среды запитано 408 бытовых потребителей и 30 юридических, которые обесточивались из-за боевых действий.
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Экономическая правда.
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