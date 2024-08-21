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На Николаевщине из-за падения дрона повреждено энергооборудование

Среда, 21 августа 2024, 11:36 - Артур Крыжный

В Николаевской области в результате падения российского дрона на одну из подстанций повреждено энергетическое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Николаевоблэнерго".

"Энергетическое оборудование пострадало в результате падения вражеского дрона на одну из подстанций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на утро среды запитано 408 бытовых потребителей и 30 юридических, которые обесточивались из-за боевых действий.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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