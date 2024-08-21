Акции медиа компании Трампа упали до рекордно низкого уровня

Акции Trump Media & Technology Group, упали до рекордно низкого уровня после недавнего возвращения кандидата в президенты от Республиканской партии на медиаплатформу конкурента - X.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что акции Trump Media упали до 21,33 долл, то есть более чем на 4%. По итогам торгов акции упали на 3,7% до 21,42 долл, что стало восьмой сессией потерь подряд.

Уменьшение лидерства Трампа в опросах и на рынках ставок на выборы в течение последних недель также повлияло на акции, которые некоторые розничные трейдеры рассматривали как ставку на то, выиграет ли Трамп второй срок.

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Ранее в этом месяце компания Trump Media, основным активом которой является приложение Truth Social, сообщила о квартальном убытке в размере 16,4 млн долл и доходе в размере всего 837 тыс долл. Рыночная стоимость компании составляет около 4,3 млрд долл, по сравнению с более чем 8 миллиардами долларов в начале этого года.

Ожидается, что Трамп будет иметь право начать обналичивать свои почти 60% акций - или 114,75 млн акций - своей социальной сети, когда закончится период блокировки инсайдерской информации в следующем месяце.

Экономическая правда.

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