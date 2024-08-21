В Украине растет количество долгов по алиментам: где больше всего

На 14% увеличилось долгов по алиментам с начала большой войны.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Почти 190 тысяч производств в отношении должников по алиментам зафиксировано в Едином реестре должников по состоянию на начало августа 2024 года.

Сообщается, что их количество выросло на 14% с начала полномасштабной войны. 91% должников - мужчины. В 2024 году производств за долги по алиментам стало больше на 2,8 тысячи.

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187 246 производств за долги по алиментам насчитывается в Украине по состоянию на начало августа 2024 года. За более чем два года полномасштабной войны Реестр пополнился на 23 376 производств. С начала года на должников по алиментам открыли почти 3 тысячи производств.

Абсолютное большинство должников по алиментам - мужчины: 91% производств. На женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.

Начиная с 2021 года Днепровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам.

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Экономическая правда.