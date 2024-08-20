Компания из "большой четверки" PwC теряет основного клиента - Bank of China

Аудитор PwC потерял своего крупнейшего клиента, зарегистрированного на материковом Китае, Bank of China, который перешел к конкуренту.

Об этом сообщает Reuters.

Государственный Банк Китая недавно объявил о планах повторно назначить PwC своим аудитором на 2024 год, но в документе, говорится о планах назначить EY. Решение будет представлено на утверждение акционерам.

В прошлом году Банк Китая заплатил PwC 193 миллиона юаней (27 миллионов долларов) за аудит. Это больше, чем совокупные сборы за аудит от трех следующих по величине клиентов, зарегистрированных на внутреннем рынке, в 2023 году: China Life Insurance, China Telecom и страховой гигант PICC Согласно документам, трио также отказалось от PwC в качестве клиента.

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По меньшей мере 50 китайских фирм, многие из которых являются государственными предприятиями или финансовыми учреждениями, либо отказались от PwC в качестве своего аудитора, либо отменили планы нанять эту фирму в последние месяцы, показывает исследование Reuters документов.

Китайские власти рассматривают проверки PwC компании Evergrande, которая была обвинена регулятором ценных бумаг в мошенничестве на 78 миллиардов долларов - расследование, которое, как ожидается, приведет к крупным штрафам. PwC проводила аудит Evergrande почти 14 лет до начала 2023 года.

Экономическая правда.

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