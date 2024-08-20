Зеленский в Кропивницком встретился с предпринимателями: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский в Кропивницком обсудил с предпринимателями вопросы поддержки бизнеса со стороны государства, поблагодарил их за помощь государству и защитникам Украины.

Об этом написал Зеленский в телеграмме, передает "Интерфакс-Украина".

"В Кропивницком встретился с представителями бизнеса в регионе. Местные предприятия восстанавливают производство, увеличивают количество рабочих мест. Это очень важно для устойчивости Кировоградщины и всей Украины", - сообщил Зеленский.

Он также сообщил, что во время встречи обсуждали вопросы "поддержки бизнеса со стороны государства, развитие и возможности для наших производителей".

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"Спасибо всем предприятиям, которые своей работой поддерживают наше государство, наших защитников", - отметил президент.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, встреча Зеленского с бизнес-сообществом Кировоградщины состоялась в рамках экономической платформы "Сделано в Украине". Зеленский поблагодарил всех воинов из этого региона и предприятия, которые их поддерживают своей работой. "Это очень важно. Такая ценность вашего региона, его восстановление. Я сегодня вижу восстановление производства. Видим, что предприятия увеличивают количество рабочих мест", - приводит слова президента его пресс-служба на сайте во вторник.

Президент отметил, что Министерство экономики и предприниматели обсуждают программы поддержки бизнеса, и подчеркнул, что таких инициатив должно быть больше.

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По данным Минэкономики, в этом году в рамках инициативы "Сделано в Украине" для Кировоградщины предусмотрено 850 млн грн.

Сообщается также, что во время встречи с предпринимателями обсудили возможность привлечения украинских производителей к достройке Хмельницкой АЭС, программу частичной компенсации стоимости отечественной сельхозтехники и оборудования и развитие локализации производства инженерно-строительной техники.

Также в Кропивницком Зеленский посетил предприятие, где производят сельскохозяйственную технику, в частности посевные комплексы, сеялки, культиваторы, дисковые бороны, погрузчики.





