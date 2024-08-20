Nestle - самый дорогой продуктовый бренд 7 год подряд

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Швейцарская компания, которая до сих пор работает в РФ, остается самым дорогим продуктовым брендом в мире.

Об этом сообщает Brand Finance.

Швейцарская группа Nestle, которая до сих пор не вышла с рынка РФ, седьмой год подряд остается самым дорогим продуктовым брендом в мире.

Сообщается, что Nestle сохраняет лидерство в мировом рейтинге несмотря на то, что за прошлый год стоимость бренда снизилась на 7% - до 20,8 млрд долл.

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На второе место с третьего в прошлом году переместился бренд Lay's (рост на 9% - до 12 млрд долл). На третьей позиции оказался китайский бренд Yili, стоимость которого опустилась на 6% - до 11,6 млрд долл.

На четвертую строчку рейтинга с пятой поднялся американский бренд Tyson (-5,2%, до 8,27 млрд долл), обогнав французский Danone (-10,2%, до 8,03 млрд долл).

В десятку самых дорогих продуктовых брендов также вошли американские Quaker (+6,5%, до 7,5 млрд долл), Kellogg's (-16,3%, до 6,1 млрд долл) и Wrigley (+7,5%, до 6 млрд долл), китайский Mengniu (-11,1%, до 5,4 млрд долл) и американский Doritos (+12% до 4,6 млрд долл).

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Отмечается, что самый существенный рост стоимости бренда (+37%, до 1,1 млрд долл) продемонстрировал канадский Viterra, что позволило ему занять 81 строчку (в прошлом году компания не входила в рейтинг).

Среди 100 брендов, вошедших в рейтинг, 43 американских, 12 - китайских, шесть - японских, по четыре представителя Швейцарии, Италии, Индии и Германии, по три - Канады и Великобритании.

Экономическая правда.