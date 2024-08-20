Кабмин увеличил ставки льготной ипотеки "еОселя" и улучшил условия для молодежи

Кабинет министров Украины постановлением от 16 августа внес изменения в условия программы доступного ипотечного кредитования "еОселя", в частности, уменьшив до 10% минимальный взнос для граждан до 25 лет и увеличив ставки выплат после 10 лет.

Об этом говорится в тексте постановления, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту постановления, для заемщиков в возрасте до 25 лет минимальный первый (первоначальный) взнос снижен до 10%, для граждан старше 26 лет остался неизменным - не менее 20%.

Для военнослужащих-контрактников ВСУ, работников сектора безопасности и обороны, медработников, педагогов, научных сотрудников, которые взяли кредит на 20 лет, ставка льготной ипотеки 3% применяется на первые 10 лет, далее - 6%.

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Для ветеранов войны, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, не имеющих собственного жилья больше нормативной площади, - до 10 лет применяется ставка 7%, далее - 10%.

Изменились также условия страхования с 1% до 1,25% стоимости предмета ипотеки с учетом страхования дополнительных рисков повреждения жилья вследствие военных действий.

Изменились также требования к предмету ипотеки. Теперь им могут быть имущественные права на строящийся дом (то есть новостройки, оформленные по новому законодательству, автоматически подключаются к программе).

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В то же время по льготной ипотеке нельзя приобрести жилье в здании, которое является памятником архитектуры и внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Напомним:

С начала 2024 года по программе доступных кредитов "еОселя" выдано 5,896 тыс. кредитов на 10 млрд грн. Всего за все время действия программы доступного кредитования кредиты получили 12,224 тыс. семей на сумму более 19,5 млрд грн.

В программе участвуют 11 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, а также МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк "Глобус", Sky Bank, Банк Кредит Днепр и BISBANK.