В Киеве разрешили строить 10-этажный отель на Крещатике

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства 13 августа выдала разрешение на строительство офисно-гостиничного комплекса "Столичный" на Крещатике.

Об этом сообщается в реестре строительной деятельности, пишет LIGA.net.

Заказчиком строительства будет ООО "Грааль".

Бенефициары компании - Игорь Никонов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) и Олег Гавриляк.

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В 2003 году Киевская горадминистрация признала эту фирму победителем инвестиционного конкурса на реконструкцию Европейской площади со строительством комплекса нежилых помещений и обустройством подземного пространства под Крещатиком (от Майдана до Европейской площади) и под улицей Грушевского (от Европейской площади до дома №4).

Центральным элементом проекта реконструкции должно было стать строительство небоскреба - офисно-гостиничного комплекса "Столичный" на несколько десятков этажей.

Эти планы привели к протесту общественности, поскольку земельный участок расположен в пределах исторического ареала памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" и частично в пределах буферной зоны объекта ЮНЕСКО.

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В 2021 году Киевский городской совет проголосовал за возобновление Граалю договора аренды земельного участка на улице Крещатик, 5 и передачу соседнего земельного участка на улице Грушевского, 4б под застройку.

Тогда депутатам показывали предпроектные изображения, в которых о строительстве небоскреба речь уже не шла. На рендерах были показаны проекты домов в один уровень с соседними.

Планируют два дома по 10 этажей каждый.

Инвестор также планирует построить подземный паркинг на 146 автомобилей.