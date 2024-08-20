"Национальный кэшбек" заработает в сентябре: сколько денег можно будет получить

Правительство приняло решение о запуске "Национального кэшбека" со 2 сентября, который украинцы смогут оформлять через приложение "Дія".

Об этом сообщают пресс-служба Минэкономики и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Программа заработает 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение утвердили на правительственном заседании 20 августа 2024 года", - говорится в сообщении Минэкономики.

Так, программа позволит получать до 3 тысяч гривен компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства.

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Граждане смогут подключиться к программе через "Дію", где в несколько кликов будет доступна информация о сумме начисленного кэшбека.

Эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на армию, приобретение военных облигаций, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или медицинские услуги.

Украинские производители и продавцы также смогут подать заявки на участие в программе через портал "Дія" и зарегистрировать свои товары.

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О том кто будет участниками программы кэшбек, как она будет работать, на какие товары будет распространяться, сколько будут возвращать средств и на что их можно будет потратить ранее писала ЭП: "Кэшбек от Зеленского: что за программа и сколько государство будет платить за покупку украинского".

Напомним:

Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбек.

Экономическая правда.