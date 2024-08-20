В Запорожье согласились компенсировать 200 млн за поврежденное и уничтоженное жилье

Более 1900 заявлений на получение компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество подали жители области по программе Е-восстановление.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его информации, согласованы компенсации за поврежденное жилье более 950 заявителям на 67,3 млн грн.

Компенсации за уничтоженное жилье согласованы по 102 заявлениям на сумму 128,1 млн грн.

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Федоров также отметил, что больше всего заявителей из городской общины Запорожья.

Экономическая правда