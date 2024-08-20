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Правительство выделило 24 миллиарда на закупку дронов для Сил обороны - Шмыгаль

Вторник, 20 августа 2024, 12:09 - Артур Крыжный

Правительство Украины выделило 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны", - заявил он.

При этом Шмыгаль заявил, что в производстве и применении беспилотников Украина сделала "настоящий прорыв". Государством уже законтрактовано 1 миллион дронов, а производят БПЛА около 500 украинских компаний.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

Экономическая правда.

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