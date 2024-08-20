Правительство выделило 24 миллиарда на закупку дронов для Сил обороны - Шмыгаль
Вторник, 20 августа 2024, 12:09 -
Правительство Украины выделило 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны", - заявил он.
При этом Шмыгаль заявил, что в производстве и применении беспилотников Украина сделала "настоящий прорыв". Государством уже законтрактовано 1 миллион дронов, а производят БПЛА около 500 украинских компаний.
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Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.
Экономическая правда.
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