Все разделы
Укр / Рус

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по энергетическим объектам Сумщины

Вторник, 20 августа 2024, 09:50 - Артур Крыжный

Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

"В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады. В результате атаки без электроснабжения осталось 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

Реклама:

"Уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора", - добавили в пресс-службе ОГА.

Напомним:

В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 26 ударными БПЛА типа "Shahed"; 28 воздушных целей удалось уничтожить.

Реклама:

Экономическая правда.

энергетика война
Реклама:
Материалы по теме
Новости 19 августа: забронированных почти миллион, графики отключения света 19 августа 2024, 21:00
"Укрэнерго": избежать отключений не удастся, вечером экономьте свет 19 августа 2024, 19:21
"Укрэнерго" завершает свою часть работ по защите энергообъектов от дронов 19 августа 2024, 18:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте