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Самые популярные бензиновые авто июля: что выбирали украинцы

Вторник, 20 августа 2024, 09:28 - Артур Крыжный

В июле автопарк Украины пополнили 2,4 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года она охватывала 45% рынка новых авто, то сейчас - 38%.

В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

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  • MAZDA CX5 - 147 ед;
  • KIA Sportage - 137 ед;
  • SKODA Octavia - 119 ед;
  • SUZUKI SX4 - 100 ед;
  • HYUNDAI Tucson - 99 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство.

Почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

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  • VOLKSWAGEN Golf - 508 ед;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 447 ед;
  • AUDI Q5 - 430 ед;
  • NISSAN Rogue - 371 ед;
  • AUDI A4 - 364 ед.

Экономическая правда.

автопром
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