Самые популярные бензиновые авто июля: что выбирали украинцы

В июле автопарк Украины пополнили 2,4 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года она охватывала 45% рынка новых авто, то сейчас - 38%.

В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

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MAZDA CX5 - 147 ед;

KIA Sportage - 137 ед;

SKODA Octavia - 119 ед;

SUZUKI SX4 - 100 ед;

HYUNDAI Tucson - 99 ед.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство.

Почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

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VOLKSWAGEN Golf - 508 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan - 447 ед;

AUDI Q5 - 430 ед;

NISSAN Rogue - 371 ед;

AUDI A4 - 364 ед.

Экономическая правда.