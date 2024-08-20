Самые популярные бензиновые авто июля: что выбирали украинцы
Вторник, 20 августа 2024, 09:28 -
В июле автопарк Украины пополнили 2,4 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает "Укравтопром".
В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года она охватывала 45% рынка новых авто, то сейчас - 38%.
В топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
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- MAZDA CX5 - 147 ед;
- KIA Sportage - 137 ед;
- SKODA Octavia - 119 ед;
- SUZUKI SX4 - 100 ед;
- HYUNDAI Tucson - 99 ед.
Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство.
Почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
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- VOLKSWAGEN Golf - 508 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 447 ед;
- AUDI Q5 - 430 ед;
- NISSAN Rogue - 371 ед;
- AUDI A4 - 364 ед.
Экономическая правда.
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