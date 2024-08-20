Нефть дешевеет на ослаблении геополитических рисков и слабом спросе в Китае

Цены на нефть снизились, поскольку Израиль принял предложение, которое решило разногласия, блокировавшие соглашение о прекращении огня в Газе, что помогло уменьшить напряжение на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 53 цента, или на 0,7%, до 77,13 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI, срок действия которых истекает во вторник, стоили 73,87 доллара за баррель, что на 50 центов, или 0,7%, ниже предыдущего месяца.

"Цены, похоже, испытывают определенное давление со стороны геополитических событий на Ближнем Востоке и перспектив спроса в Китае", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG, ссылаясь на слабые экономические данные Китая, которые ставят под сомнение перспективы спроса на нефть в этой стране.

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"Соглашение о прекращении огня в Газе сейчас выглядит более вероятным, чем раньше, и участники рынка видели, как участники рынка устанавливают цены, учитывая риски геополитической напряженности, связанные с перерывом в поставках нефти".

Со стороны спроса беспокойство экономическими проблемами Китая давило на цены на нефть. После мрачного второго квартала Китай еще больше потерял динамику в июле, когда цены на новое жилье упали самыми быстрыми темпами за последние девять лет, промышленное производство замедлилось, рост экспорта и инвестиций снизился, а безработица выросла.

"Опасения относительно спроса, сосредоточенные вокруг Китая, продолжают сохраняться. Недавние данные подтверждают мнение о слабом спросе на нефть в Китае", - отмечают аналитики ING в записке для клиентов.

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Экономическая правда.