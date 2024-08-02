Intel потеряла более четверти своей стоимости из-за непопулярных решений - FT

В пятницу компания Intel потеряла более четверти своей стоимости после обнародования радикальных планов по сокращению численности сотрудников и отказа от выплат дивидендов.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Экстренные меры генерального директора Пэта Гелсингера по возвращению культовой компании из Кремниевой долины на стабильную финансовую основу предусматривают 15-процентное сокращение штата, или примерно 15 000 рабочих мест, причем большинство из них должны сократить в этом году.

Чтобы поддержать свои слабеющие финансы, Intel также отказалась от выплаты дивидендов и объявила о неожиданном развороте в своих стремительных капитальных расходах: в этом году инвестиции, вероятно, будут на 20 процентов меньше, чем прогнозировалось.

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Акции американского чипмейкера упали на 28 процентов на открытии торгов в Нью-Йорке в пятницу на фоне более широкого падения фондового рынка. Это превысило 10-процентное падение, наблюдавшееся после последнего отчета о прибыли Intel, что стало еще одним серьезным ударом по уверенности Уолл-стрит в том, что Гелсингеру удастся реализовать свой амбициозный план преобразований.

Акции других полупроводниковых компаний также упали в пятницу после последних квартальных результатов Intel, включая производителя оборудования для чипов ASML, который упал на 9 процентов, и поставщика Tokyo Electron, который упал на 12 процентов после в целом слабого дня для японских акций.

Хотя большинство аналитиков ставят Гелсингеру высокие оценки за то, что он сумел преодолеть давние недостатки в технологии производственного процесса, лежащей в основе компании Intel, ему не удалось отвоевать долю рынка, уступив ее конкурирующей AMD, или получить прибыль от растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта.

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Экономическая правда.