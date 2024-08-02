Экспорт нефти РФ из ее западных портов упал до 19-месячного минимума - Bloomberg
В июле экспорт российской нефти из ключевых западных портов упал до 19-месячного минимума, а общий экспорт нефти - самый низкий почти за год.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Глобальные поставки снизились на примерно 586 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.
Особенно ощутимо сократились поставки в Китай - более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим зафиксированным падением в этом году.
Увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии и США помогло частично компенсировать снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.
Российский экспорт, преимущественно сорта Urals, из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также из Новороссийска на Черном море, в июле упал до почти 1,8 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Россия начала лучше придерживаться своих квот в рамках соглашения OPEC +, а также наблюдается восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов внутри страны, что может уменьшить объемы нефти, которые экспортируются.
Отдельный анализ, проведенный на этой неделе, показал, что общий экспорт российской нефти морем был самым низким почти за год, а отправка из балтийских портов упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года.
Экономическая правда.