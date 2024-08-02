Экспорт нефти РФ из ее западных портов упал до 19-месячного минимума - Bloomberg

В июле экспорт российской нефти из ключевых западных портов упал до 19-месячного минимума, а общий экспорт нефти - самый низкий почти за год.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глобальные поставки снизились на примерно 586 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.

Особенно ощутимо сократились поставки в Китай - более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки, что стало самым большим зафиксированным падением в этом году.

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Увеличение экспорта нефти из Саудовской Аравии и США помогло частично компенсировать снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Российский экспорт, преимущественно сорта Urals, из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также из Новороссийска на Черном море, в июле упал до почти 1,8 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Россия начала лучше придерживаться своих квот в рамках соглашения OPEC +, а также наблюдается восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов внутри страны, что может уменьшить объемы нефти, которые экспортируются.

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Отдельный анализ, проведенный на этой неделе, показал, что общий экспорт российской нефти морем был самым низким почти за год, а отправка из балтийских портов упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Экономическая правда.