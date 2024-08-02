Крупнейшую табачную фабрику в РФ поймали на производстве подделок

Во время проверки крупнейшей в России Калужской табачной фабрики (КТФ) на складах нашли миллионы пачек контрафактных сигарет.

Об этом сообщает The Moskow TImes.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время проверки Калужской табачной фабрики обнаружили на складах предприятия миллионы пачек контрафактных сигарет.

Сообщается, что среди них были западные бренды Marlboro, Kent и Rothmans, а также белорусская марка Корона Kalipso. Всего было изъято 6,2 млн пачек сигарет, около 300 тыс. поддельных акцизных марок Беларуси и 500 тыс. поддельных марок "Госзнака".

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Стоимость контрафактных немаркированных сигарет, в том числе с нанесенными поддельными марками акцизного сбора, составляет около 800 млн руб (9.36 млн долл).

Отмечается, что всю эту продукцию производили под видом настоящих сигарет на производственных линиях фабрики.

Фабрика поставляла сигареты в Кремль: он закупил у предприятия сигарет на 19,05 млн руб. В управлении делами президента тогда утверждали, что это "обычная коммерческая деятельность", которая ведется не на бюджетные деньги.

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По итогам 2023 года доля незаконного оборота сигарет в России оценивалась в 12,6%, а в Калужской области - в 28%.

Экономическая правда