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Кабмин открыл для военных товаров все пункты пропуска через границу

Пятница, 2 августа 2024, 17:10 - Алексей Артемчук

Государственная таможенная служба попросила, чтобы грузовики с товарами военного назначения могли ехать через любой КПП на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что кабинет министров открыл для товаров военного назначения все пункты пропуска через границу.

Ранее такие товары можно было перемещать только через девять автомобильных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и девять железнодорожных.

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Решение правительства предусматривает беспрепятственное перемещение товаров военного назначения через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины.

Сообщается, что это позволит избежать форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска (сейчас они не блокируются, но это было большой проблемой в конце 2023-го и в начале 2024 года), а также оптимизировать логистику.

Экономическая правда.

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таможня Кабмин
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