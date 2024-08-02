Золото приближается к рекордной цене - Bloomberg

Золото снова подскочило к своему последнему рекорду после того, как данные по занятости в США подтвердили ожидания, что ФРС начнет снижать процентные ставки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Наем на работу в США замедлился больше, чем прогнозировалось в июле, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года, что свидетельствует о том, что рынок труда охлаждается быстрее, чем это предсказывают другие данные.

Доходность казначейских облигаций и доллар упали, что способствовало росту золота на 1,3% до 2477,68 долларов за унцию, что немного меньше исторического максимума в 2483,73 доллара, достигнутого в прошлом месяце.

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Более низкие ставки обычно являются положительным фактором для золота, поскольку оно не платит процентов.

Экономическая правда.

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